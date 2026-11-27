Создание частей станет вторым этапом реформы военно-строительного комплекса, которую Андрей Белоусов поручил провести в прошлом году. Первый этап, как отметил господин Фрадков, уже завершен: в Минобороны создано и работает Главное управление капитального строительства, а в военных округах и видах войск появились отдельные подразделения, отвечающие за строительство. По его словам, за последнее время Минобороны более чем в полтора раза увеличило долю собственных сил в специальном строительстве.