Минобороны укомплектует военно-строительные части контрактниками и призывниками
Минобороны России приступает к созданию военно-строительных частей, комплектоваться они будут контрактниками и призывниками. Решение об их создании принял верховный главнокомандующий, соответствующие указы уже изданы. Сейчас ведомство вместе с Генштабом определяет сроки и порядок формирования подразделений, сообщил заместитель министра обороны Павел Фрадков в интервью «Вестям».
Создание частей станет вторым этапом реформы военно-строительного комплекса, которую Андрей Белоусов поручил провести в прошлом году. Первый этап, как отметил господин Фрадков, уже завершен: в Минобороны создано и работает Главное управление капитального строительства, а в военных округах и видах войск появились отдельные подразделения, отвечающие за строительство. По его словам, за последнее время Минобороны более чем в полтора раза увеличило долю собственных сил в специальном строительстве.
Новые части должны помочь ведомству меньше зависеть от коммерческих подрядчиков — Минобороны рассчитывает самостоятельно строить особо важные военные объекты, от подготовки проекта до завершения работ. При этом гражданские подрядчики продолжат участвовать в строительстве.
В числе приоритетов военного строительства господин Фрадков назвал инфраструктуру для сил ядерного сдерживания. В частности, речь идет о позиционных районах для новых ракетных комплексов РВСН, береговых сооружениях и причалах для ВМФ, включая подводные силы, а также аэродромах и объектах подготовки летчиков.
Минобороны также строит новые военные городки для размещения личного состава и техники вновь создаваемых подразделений. Для новых частей планируется открыть учебный центр младших специалистов. А офицеров для них же будут готовить в Военно-инженерном техническом университете в Санкт-Петербурге, воссозданном этим летом.