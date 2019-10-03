Посольский кокс проверят в Генпрокуратуре

Как стало известно “Ъ”, скандалом завершилось расследование громкого уголовного дела о нелегальной поставке кокаина из Аргентины в Россию под видом дипломатической почты. Все четверо обвиняемых, протестуя против действий следствия, отказались знакомиться с его материалами. Сейчас 58 томов этого дела находятся на проверке в Генпрокуратуре.

Отказ обвиняемых от ознакомления с материалами дела “Ъ” подтвердили их адвокаты. Как объяснил Александр Костоянц, представляющий интересы бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова, решение было согласовано всеми защитниками и их клиентами.

По словам защитника, все обвиняемые подписали официальный отказ от ознакомления 2 октября, после чего материалы дела были переданы в Генпрокуратуру.

Недовольство фигурантов, отметил господин Костоянц, было вызвано нарушениями УПК.

В частности, по словам адвокатов, листы дела не имели сквозной нумерации, на некоторых томах отсутствовали печати, а количество самих томов постоянно увеличивалось.

По словам господина Костоянца, когда зимой этого года были завершены основные следственные действия, в МВД утверждали, что в деле 55 томов, потом выяснилось, что их 58, но, откуда взялись три новых тома, защите не объяснили.

«Мы устали участвовать в этом цирке»,— заявил защитник Костоянц.





Предполагается, что в ближайшее время Генпрокуратура изучит материалы следствия и, если согласится с ними, направит дело в суд.

По версии следственного департамента МВД, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук, ранее работавший в российском посольстве в Берлине, приобрел в Аргентине 382 кг кокаина. Наркотики были упакованы в чемоданы и по просьбе бизнесмена спрятаны в школьной подсобке его старым знакомым, завхозом посольства Али Абяновым. Последний по предложению господина Ковальчука обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил их сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой.

При этом на каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Андрея Ковальчука. Вывезти груз в Москву сразу, впрочем, не удалось, поскольку у Али Абянова закончился контракт и он вернулся на родину. А его сменщик, решивший провести инвентаризацию посольского имущества, обнаружил 25 ноября 2016 года заваленный различным хламом подозрительный груз. Новый завхоз сообщил о своей находке сотрудникам службы безопасности посольства, которые, вскрыв чемоданы и обнаружив там пакеты с белым порошком, уведомили об этом оперативников ФСБ. О находке также была проинформирована аргентинская полиция, после чего кокаин был изъят, а вместо него чемоданы заполнили пакетами с мукой. Груз также оснастили GPS-трекерами для отслеживания его маршрута.

12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса чемоданы были задержаны Али Абянов, бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов. Предполагаемый организатор наркотрафика уроженец Черновицкой области Украины Андрей Ковальчук был задержан немецкой полицией в 2018 году, а затем экстрадирован в Россию.

Действия фигурантов были квалифицированы как покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Никто из фигурантов вину не признает, уверяя, что они планировали доставить в Москву несколько чемоданов с дорогим кофе марки Luwak, сигарами и полудрагоценными камнями. Каким образом в чемоданах оказался кокаин, обвиняемым якобы неизвестно. При этом Андрей Ковальчук вообще отказался отвечать на вопросы следствия, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Владислав Трифонов