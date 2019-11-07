«Аргентинский» кокаин попал к присяжным

Как стало известно “Ъ”, материалы громкого дела о контрабандной поставке под видом дипломатической почты 400 кг кокаина из Аргентины в Россию направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский райсуд столицы. Процесс пройдет с участием присяжных, о чем ходатайствовали все четверо обвиняемых. Никто из фигурантов вины не признает, а их защита требует изменения им меры пресечения, поскольку обвиняемые провели за решеткой уже около двух лет.

О том, что уголовное дело о контрабанде наркотиков направлено в Солнцевский райсуд Москвы, “Ъ” сообщил адвокат Абубакар Вадаев, представляющий интересы главного фигуранта расследования Андрея Ковальчука. «Почему был выбран именно этот суд, я не знаю»,— добавил адвокат. Представители защиты также отметили, что процесс будет проходить с участием шестерых присяжных. Напомним, в рамках судебной реформы недавно институт присяжных был введен и в районных судах (до этого он действовал только в судах субъектов федерации), причем «наркотические» дела входят в его компетенцию. Адвокаты также добавили, что о проведении слушаний с присяжными ходатайствовали все четверо обвиняемых. Защита считает, что подобная форма процесса в данном случае — «единственный шанс на объективное рассмотрение дела».

В свою очередь, адвокат Александр Костоянц, представляющий интересы другого фигуранта — бывшего завхоза аргентинского посольства Али Абянова,— сообщил “Ъ”, что на первом же заседании защита будет требовать изменения меры пресечения фигурантам дела.

«Люди сидят два года, это уже явный перебор»,— отметил адвокат.

Как ранее сообщал “Ъ”, адвокаты на завершающей стадии дела устроили коллективный демарш, отказавшись знакомиться с материалами дела. Свой поступок они назвали протестом против волокиты следствия, а также «огромного количества нарушений УПК»: в частности, по словам защиты, листы уголовного дела не имели сквозной нумерации, на некоторых томах отсутствовали печати и т. п. При этом 58 томов дела, из которых три составляет обвинительное заключение, в начале октября были направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения.

По версии следствия, напомним, в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук приобрел в Аргентине 382 кг кокаина. Наркотики были упакованы в чемоданы, говорится в деле, после чего по просьбе бизнесмена спрятаны в подсобке школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Чемоданы, по версии Следственного департамента МВД, который вел это дело, перевозил старый знакомый господина Ковальчука — работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов. Он же по просьбе господина Ковальчука, говорится в деле, обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил ее сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. При этом на каждом бауле были указаны данные и номер мобильного телефона Андрея Ковальчука.

Вывезти груз в Москву сразу, впрочем, не удалось, поскольку у Али Абянова закончился контракт и он вернулся в Москву. А его сменщик, решивший провести инвентаризацию посольского имущества, обнаружил 25 ноября 2016 года в одном из служебных помещений школы заваленный различным хламом подозрительный груз. Новый завхоз сообщил о своей находке сотрудникам службы безопасности посольства, которые вскрыли чемоданы и обнаружили внутри пакеты с белым порошком. Об этом они оповестили сотрудников ФСБ. О партии наркотиков была уведомлена и аргентинская полиция, после чего кокаин был изъят и уничтожен. Вместо него оперативники положили в чемоданы пакеты с мукой, заново опечатали их, предварительно установив внутри GPS-трекеры для отслеживания маршрута.

В итоге 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа, расположенной на улице Василисы Кожиной, при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса баулы были задержаны Али Абянов, бизнесмен, в прошлом сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов. Предполагаемый организатор наркотрафика уроженец Черновицкой области Украины Андрей Ковальчук в это время проживал в Германии. Он был объявлен в международный розыск, в 2018 году его местонахождение было установлено, и местная полиция задержала бизнесмена. Позже он был экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры РФ.

Действия фигурантов были квалифицированы следствием как покушение на контрабанду наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), а также попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Никто из фигурантов вину не признает. Все они утверждают, что занимались законным бизнесом и не имели никакого отношения к наркотикам. По версии обвиняемых, в чемоданах изначально находились кофе марки Luwak, элитные сигары, а также полудрагоценные камни. Каким образом там оказался кокаин, фигурантам дела, по их словам, неизвестно. Отметим, что главный обвиняемый Андрей Ковальчук и вовсе отказался общаться со следствием, воспользовавшись правом, предоставляемым ст. 51 Конституции РФ.

Владислав Трифонов