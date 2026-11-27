«В Bentley придумали, как заставить металл светиться»
Дмитрий Гронский — о радиаторной решетке Torcal
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Можно, конечно, считать ретроградами тех, кто полагает, что «золотой век» автомобиля кончился уже давно, тех, кто говорит, что все великое в автомобилестроении уже придумано, а сегодняшние машины лишь эксплуатируют открытия, сделанные еще в прошлом тысячелетии, что во времена механики действительно случались величайшие изобретения, а современная электроника только все в автомобиле портит.
Вероятно, все это не так. Однако автомобильные компании сами иногда подтверждают версию о том, что для автомобиля уже все давно изобретено. И потому в маркетинговых целях вынуждены придумывать что-то бессмысленное, если не сказать глупое.
Вот, например, Bentley. Британская марка поделилась информацией о том, как у нового кроссовера Torcal устроена радиаторная решетка. Если кто не в курсе, Torcal — это электромобиль, то есть радиатор и решетка к нему не нужны в принципе. Но решетка радиатора, как известно, это один из самых узнаваемых элементов, по которому можно определить марку. Стало быть, надо делать. Снабдить ее подсветкой? Банально, такое давно уже есть у Rolls-Royce или у «семерки» BMW. Просто сделать световую панель, как у машин из Китая? Будет не пафосно.
В итоге решетка у Bentley Torcal — это конструкция, состоящая из 76 кристаллоподобных элементов, каждый из которых изготовлен вручную. За прозрачной защитной панелью они образуют объемную композицию, которая меняет облик в зависимости от освещения. Дополнительный световой эффект создает светящаяся металлическая окантовка решетки.
Как заставить металл светиться? В Bentley придумали. Лазером в этой окантовке проделаны 260 тыс. микроскопических отверстий, через которые проходит свет от 202 светодиодов, помещенных внутрь. Некоторые комментаторы в сети предположили, что со временем эти отверстия могут засориться, как это происходит в лейке тропического душа. Но это, я думаю, они так говорят от зависти.