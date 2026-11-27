Вот, например, Bentley. Британская марка поделилась информацией о том, как у нового кроссовера Torcal устроена радиаторная решетка. Если кто не в курсе, Torcal — это электромобиль, то есть радиатор и решетка к нему не нужны в принципе. Но решетка радиатора, как известно, это один из самых узнаваемых элементов, по которому можно определить марку. Стало быть, надо делать. Снабдить ее подсветкой? Банально, такое давно уже есть у Rolls-Royce или у «семерки» BMW. Просто сделать световую панель, как у машин из Китая? Будет не пафосно.