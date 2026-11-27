Совсем недавно, в мае 2026-го у Christie’s в Нью-Йорке на 5-ю позицию попал Джексон Поллок. «Номер 7A, 1948». $181,2 млн. Огромное (около 3,4 м) полотно художник создал через год после того, как разработал свою знаменитую технику «дриппинга» (живописи капанием). Поллок не наносил краску на холст кистью, а разбрызгивал ее. Такой метод позволял дистанцироваться от процесса написания картины, отдавая нанесение краски на волю случая.