«Рекорд Леонардо да Винчи пока кажется вечным»
Дмитрий Буткевич — о вершине списка самых дорогих картин
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Вперед, Модильяни! 7-е место; это опять «Лежащая обнаженная» (Nu couche) (1917-1918) Удавались они Амедео. $170,4 млн. Christie’s, Нью-Йорке, 2015-й.
Тогда же и там же на 6-е место вышел Пикассо с «Женщинами Алжира (Версия О) 1955 года. $179,4 млн.
Совсем недавно, в мае 2026-го у Christie’s в Нью-Йорке на 5-ю позицию попал Джексон Поллок. «Номер 7A, 1948». $181,2 млн. Огромное (около 3,4 м) полотно художник создал через год после того, как разработал свою знаменитую технику «дриппинга» (живописи капанием). Поллок не наносил краску на холст кистью, а разбрызгивал ее. Такой метод позволял дистанцироваться от процесса написания картины, отдавая нанесение краски на волю случая.
4-й результат получен несколько дней назад на Sotheby's в Нью-Йорке. Винсент ван Гог, «Цветущие каштаны» (1888). Одна из последних картин великого голландца ушла за $190,4 млн. По имеющимся данным, покупателем стал арт-дилер Уильям Аквавелла. В остальном я много рассказывал о картине и ее судьбе.
Третьим самым дорогим остается Энди Уорхол. «Мэрилин цвета шалфея» (1964). $195 млн на Christie’s в Нью-Йорке в мае 2022 года. Это шелкография, то есть по факту тираж. Основана работа на рекламном снимке Мэрилин Монро для фильма 1953 года «Ниагара». Работа входит в знаменитую серию Уорхола «Расстрелянные Мэрилин» (Shot Marilyn). Название отсылает к инциденту 1964 года, когда перформансистка Дороти Подбер выстрелила из пистолета в стопку холстов Уорхола.
Ну и два лидера. «Портрет Элизабет Ледерер» работы Густава Климта (1914-1916). Цена продажи: $236,4 млн. Sotheby's, ноябрь 2025-го. Одна из двух известных работ мастера, выполненных по заказу и находящихся в частных руках.
И, конечно, Леонардо да Винчи, чей рекорд пока кажется вечным. «Спаситель мира» (Salvator Mundi) (ок. 1500). $450,3 млн в Нью-Йорке на Christie’s в ноябре 2017 года. Спустя месяц после торгов выяснилось, что покупателем был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман; наверное, полотно когда-нибудь покажут в Эр-Рияде.