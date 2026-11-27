По данным источников агентства, взлом был обнаружен около месяца назад во время плановых работ по обновлению системы. Хакеры использовали уязвимость в ПО и получили доступ к плоскости управления. По словам одного из источников Reuters, через нее можно отслеживать оперативную готовность военных самолетов и перемещение комплектующих. Пока неизвестно, воспользовались ли этими возможностями хакеры. Личности взломщиков и их местонахождение пока не установлены. Для оценки ущерба к расследованию привлечено киберкомандование США. После обнаружения взлома в работе Cloud One начались сбои.