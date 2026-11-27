Reuters: хакеры взломали облачную платформу ВВС США
Неизвестные хакеры взломали облачную платформу Cloud One, которой пользуются военно-воздушные силы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
По данным источников агентства, взлом был обнаружен около месяца назад во время плановых работ по обновлению системы. Хакеры использовали уязвимость в ПО и получили доступ к плоскости управления. По словам одного из источников Reuters, через нее можно отслеживать оперативную готовность военных самолетов и перемещение комплектующих. Пока неизвестно, воспользовались ли этими возможностями хакеры. Личности взломщиков и их местонахождение пока не установлены. Для оценки ущерба к расследованию привлечено киберкомандование США. После обнаружения взлома в работе Cloud One начались сбои.
ВВС США использует мультиоблачную платформу Cloud One для выполнения всех IT-задач ведомства. Платформа ведет сбор данных в реальном времени с более чем 800 радаров по всей Северной Америке, отслеживает запасы и перемещение боеприпасов на более чем 200 базах США по всему миру, а также поддерживает десятки административных приложений, включая те, что рассчитывают денежное довольствие и ведут документооборот.