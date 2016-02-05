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16 октября, среда
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00:02
Главные анонсы 16 октября
02:19
ВС РФ отказался возвращать в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой
15/10
СКР предъявил обвинение всем пятерым новым фигурантам «московского дела»
15/10
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в Петровском и Золотом
15/10
Владельцев новых машин обяжут устанавливать номера в день покупки
02:14
Песков: обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля будет рассматриваться
01:45
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
01:17
Зеленский разрешил НАБУ и ГБР самостоятельно вести прослушку
00:54
СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
00:32
Победителем литературной премии «Ясная поляна» стал Сергей Самсонов
00:10
Эрдоган принял приглашение Путина посетить Россию в ближайшие дни
15/10
«Газпром» рассказал о принудительном отключении импортной техники через спутник
15/10
В Барселоне протестующие собрались у здания представительства правительства Испании
15/10
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны США
15/10
Региональным каналам, не вошедшим в мультиплекс, предоставят пять часов эфирного времени на ОТР
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(обновлено: 05.09.2016)
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия