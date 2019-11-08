Александр Шестун не обеднел от конфискации

Генпрокуратура обратилась с новым иском в суд о конфискации активов обвиняемого в совершении коррупционных преступлений экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. В апреле были удовлетворены требования, в соответствии с которыми государству отошло имущество экс-чиновника, оцениваемое в 10 млрд руб. Теперь речь идет об активах еще на миллиард, в том числе земельных участках площадью 3 млн кв. м.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал “Ъ”, что надзорное ведомство направило в Серпуховской городской суд иск об обращении в доход государства новых активов Александра Шестуна. В ходе дополнительной прокурорской проверки было установлено, что в фактическом владении господина Шестуна находится еще 858 объектов недвижимости, из которых 780 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше 3 064 869 кв. м и один автомобиль.

По данным “Ъ”, общая сумма второго иска к господину Шестуну составила 1 млрд 13 млн 982 тыс. 268 руб. и 80 коп.

В заявлении говорится о том, что в доход государства должны быть обращены 612 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью в 688 млн 696 тыс. руб., из которых 541 объект — земельные участки в Серпуховском районе общей площадью 2 341 147 кв. м.

Кроме того, надзор рассчитывает взыскать с господина Шестуна 325 млн 285 тыс. руб. в качестве эквивалента проданного экс-чиновником и его знакомыми имущества до подачи иска. Речь идет об одном автомобиле и 246 объектах недвижимости, из которых 239 — земельные участки в Серпуховском районе общей площадью 723 722 кв. м. Данное имущество, отметили в Генпрокуратуре, было оформлено на 25 физических и 20 юридических лиц, подконтрольных господину Шестуну.

Следует отметить, что это второй иск, поданный к экс-главе Серпуховского района. Первый рассмотрел Красногорский горсуд, постановивший в апреле конфискацию активов экс-главы района на 10 млрд руб. В основную сумму оценивались 760 объектов недвижимости и 22 автомобиля. Комментируя судебное решение, супруга обвиняемого Юлия Шестун заявила, что у ее семьи «все забрали», «выставив на улицу».

Николай Сергеев