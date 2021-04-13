Шестуну предъявили обвинение в угрозах судье, прокурору и приставу

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в угрозах расправой ножом федеральному судье, вынесшей ему приговор, а также гособвинителю и судебному приставу. Обвинение предъявлено по трем статьям ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Следователь ГСУ СК по Московской области Кобыляцкий 6 апреля 2021 года посетил меня в тюремной больнице Торжка с целью ознакомить с постановлением о возбуждении уголовного дела на меня… за "неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа как самой судье Юферовой Т. В. (назначена Путиным 17.11.2017), так и ее родственникам, гособвинителю Суховой и судебному приставу Кизилеву"»,— говорится в сообщении на странице Александра Шестуна в Facebook. Дело возбуждено по заявлению Генпрокуратуры УФСБ по Москве.

Как уточнила ТАСС его жена Юлия Шестун, ни сама судья, ни приставы не жаловались на угрозы в их адрес. «Пять дней зачитывался приговор, все это время в зале трансляции находились десятки журналистов, адвокаты, но никто не слышал ни про какие угрозы ножом и не видел»,— сказала она.

В конце 2020 года Подольский городской суд Московской области признал Александра Шестуна виновным в получении взяток, незаконном участии в предпринимательской деятельности, мошенничестве и отмывании похищенного. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Сам Шестун вину не признал и обжаловал решение суда. Мособлсуд оставил приговор в силе.

О решении апелляционного суда — в материале “Ъ” «Александру Шестуну не нашлось оправдания».