Бывшего главу Серпуховского района Шестуна этапировали в колонию

Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна этапировали из СИЗО «Матросская Тишина» в колонию, передает ТАСС со ссылкой на источник. В какую именно колонию он направлен, не сообщается. Шестун приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн руб. за коррупцию.

«Шестуна этапировали в колонию для дальнейшего отбытия наказания»,— сказал источник агентства. При этом жена осужденного Юлия Шестун сообщила, что не знает, куда этапирован ее муж.

25 декабря суд приговорил Александра Шестуна по делу о получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В феврале суд рассмотрел апелляционные жалобы Шестуна и его адвокатов и оставил приговор в силе. Сам Шестун вину не признает и называет свое преследование политическим. Незадолго до ареста в 2018 году он выложил в интернет обращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловался на высокопоставленных сотрудников ФСБ и подмосковных чиновников, которые якобы требовали от него не участвовать в новых выборах и подать в отставку.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Александру Шестуну не нашлось оправдания».