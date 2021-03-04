Осужденный на 15-летний срок экс-глава Серпуховского района Александр Шестун этапирован из Москвы в Тверь, где помещен в СИЗО-1. Там он ожидает распределения в колонию. Побывавшая у бывшего чиновника адвокат назвала условия его содержания просто ужасными.

По версии защиты Александра Шестуна, его отправили по этапу незаконно. 25 декабря прошлого года Подольский горсуд Московской области признал экс-главу Серпуховского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Ему назначили 15 лет строгого режима и штраф в размере 49 млн руб. 20 февраля уже этого года, когда Мособлсуд отклонил жалобу защиты, судебное решение вступило в законную силу. Но увезли Шестуна из СИЗО «Матросская Тишина» еще до того, как сотрудники ФСИН получили на руки судебное решение, уверены адвокаты.

Нашелся Александр Шестун в СИЗО-1 Твери, которое используется и в качестве пересыльной тюрьмы. Из него, по словам побывавшей в изоляторе адвоката Людмилы Сметаниной, бывшего главу Серпуховского района должны переправить в одну из пяти исправительных колоний строгого режима, расположенных в Тверской области. При этом, отметила защитник, осужденному так и не сделали обследование сердца, которое он рассчитывал пройти еще в Москве, а в СИЗО-1 у него даже не взяли анализ крови на сахар в связи с диабетом.

Зато Шестуна, который в документах значится не как осужденный, а как подследственный, определили в камеру с арестованными за незаконный оборот наркотиков.

«А это уже нарушение закона, регламентирующего содержание под стражей»,— подчеркнула адвокат Сметанина.

Как стало известно адвокату, сотрудники изолятора заранее были информированы и готовились к приему «какого-то важного из Москвы». «Они думали, что привезут Навального, а доставили Шестуна»,— сказала госпожа Сметанина и добавила, что условия содержания в изоляторе хуже некуда.

По словам самого Александра Шестуна, температура за решеткой не превышает 14 градусов, и поэтому он надевает на себя все что можно. При этом в камере нет холодильника, плохо кормят, а телевизор показывает только один канал и то на усмотрение администрации.

По словам супруги Шестуна Юлии, они с адвокатами в ближайшее время надеются получить апелляционное определение Мособлсуда, на основании которого будут готовить кассационную жалобу, а затем обратятся в ЕСПЧ.

Юрий Сенаторов