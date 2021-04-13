ФСИН отрицает голодовку Александра Шестуна

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун питается в соответствии с установленными нормами, сообщило управление ФСИН по Тверской области. Ранее жена Александра Шестуна Юлия сообщила, что ее супруг во время этапирования в колонию объявил новую голодовку.

«Сообщаем, что условия содержания Шестуна А.В. соответствуют требованиям действующего законодательства»,— передает «РИА Новости» ответ УФСИН по Тверской области на запрос агентства. По заявлению управления, «питание осужденного производится по установленным нормам».

В начале апреля «Общая газета» опубликовала колонку Александра Шестуна, в котором он сообщал, что находится в медико-санитарной части № 69 в Торжке Тверской области. Он жаловался на то, что в больнице нет необходимых лекарств и медицинского оборудования, и сообщил, что «последние две недели я фактически был только на баланде». Комментируя лечение Александра Шестуна, ФСИН заявила, что медицинская помощь «оказывается в полном объеме в соответствии с его текущими медицинскими показателями».

25 декабря суд приговорил Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн руб. по делу о получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Московский областной суд оставил приговор в силе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Александру Шестуну не нашлось оправдания».