Арестованного экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, переведен в реанимацию «Матросской тишины». Он уже больше двух месяцев держит голодовку и поступил в больницу в тяжелом состоянии, заявила «Интерфаксу» его жена Юлия Шестун.

Она рассказала, что на прошлой неделе в больнице изолятора собрался консилиум врачей. «Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой»,— сообщила госпожа Шестун.

В апреле 2018 года Александр Шестун опубликовал на YouTube-канале обращение к президенту Владимиру Путину, рассказав об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ. Летом того же года его обвинили в превышении должностных полномочий. Позднее обвинения переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов».