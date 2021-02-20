Александру Шестуну не нашлось оправдания

Московский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и его адвокатов на приговор Подольского суда, который в конце прошлого года признал виновным экс-чиновника в различных коррупционных преступлениях и приговорил к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн руб. Защита Александра Шестуна попыталась убедить апелляционную инстанцию в том, что он не был причастен к инкриминируемым ему преступлениям и потому заслуживает оправдания. Однако Мособлсуд согласился с выводами суда первой инстанции, оставив приговор в силе.

На рассмотрение апелляционных жалоб Александра Шестуна и его адвокатов в Мособлсуде ушло три дня. Как это было и в день приговора 25 декабря прошлого года в Подольском горсуде, у здания Мособлсуда в Красногорске собрались несколько десятков сторонников Александра Шестуна. Среди них были представители различных правозащитных организаций, в том числе признанный Минюстом России иностранным агентом Лев Пономарев. Однако далеко не все желающие смогли попасть в зал заседания, которое проводила судебная коллегия в составе Татьяны Парамоновой, Алексея Новикова и Натальи Забродиной. За порогом суда осталась и супруга Александра Шестуна Юлия Шестун, просившая допустить ее в качестве защитника и представившая суду документы о юридическом образовании. Фото- и видеосъемку на процессе запретили, хотя Александр Шестун, когда его спросили, нужна ли в зале пресса, настаивал на гласности и открытости заседания.

Из-за боли в ноге экс-чиновник отказался вставать, отвечая на вопросы судей.

Поначалу те приняли это за проявление неуважения и пригрозили экс-чиновнику удалением из зала, но после того, как Александр Шестун разъяснил, насколько трудно ему стоять на одной ноге, ему разрешили отвечать сидя.

Примечательно, что на рассмотрение апелляционной жалобы приехала прокурор первого отдела управления гособвинителей Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Елена Сухова, которая просила в Подольске приговорить Александра Шестуна к 20 годам колонии строгого режима.

Рассмотрение апелляционной жалобы началось с ходатайств со стороны Александра Шестуна и его защиты.

В связи с тем что Александр Шестун уже давно не виделся со своей семьей, он сразу обратился к суду с просьбой разрешить ему свидания с родными, а также сделать 11 телефонных звонков: своей матери, детям и брату.

Прокуратура выступила против.

После того как вкратце был оглашен приговор Подольского горсуда, адвокат Александра Шестуна Людмила Сметанина заявила суду, что в основу решения суда первой инстанции легли письменные доказательства, не исследованные в судебном заседании, что с точки зрения законодательства недопустимо. Кроме того, адвокат подчеркнула, что судья Подольского горсуда Татьяна Юферова заставила Александра Шестуна выступить с последним словом после окончания рабочего дня. По словам защитника, суд первой инстанции дважды удалял подсудимого с заседаний, а на это не было причин, и проводил допрос свидетелей в его отсутствие, хотя у того были вопросы к ним. Вместе с тем, сообщила госпожа Сметанина, суд почему-то учитывал показания тех свидетелей, которые подтверждали выводы обвинения, а тем, кто заявлял о невиновности Александра Шестуна, суд заявлял, что их показаниям не доверяет.

Суд, по словам госпожи Сметаниной, по непонятным причинам отказал защите повторно допросить свидетелей обвинения, но уже в присутствии Александра Шестуна, отказывал защите в истребовании доказательств. «Допрос свидетелей — это право подсудимого»,— подчеркнула она. В подтверждение своих слов госпожа Сметанина привела пример: директор департамента Серпуховского района по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Гришина утверждала, что давала взятки Александру Шестуну в его кабинете, однако в указанные дни он не находился на работе, а в ряде случаев был на отдыхе за границей. Кроме того, никакого влияния на деятельность муниципальных организаций района Александр Шестун не оказывал.

«Мы неоднократно пытались объяснить суду, что сделки по земельным участкам в деревне Борисово проводились без участия Александра Шестуна, а нарушение законодательства с ними носит спорный характер, так как введенные ограничения появились позже тех событий, что инкриминируются ему»,— заявила адвокат Сметанина относительно еще одного эпизода, попавшего в приговор. Адвокат потребовала отменить приговор Подольского горсуда.

Коллегу поддержал второй адвокат Александра Шестуна Олег Белов. По его словам, в приговоре часто звучит слово «фактически», которое выступает палочкой-выручалочкой, когда нет доказательств: «фактически был руководителем администрации, фактически владел юрлицами».

«Это свидетельствует о том, что приговор ущербен и требует отмены»,— резюмировал защитник.

Действия администрации района при Александре Шестуне, говорил господин Белов, как выяснила защита, регламентировались существующими нормативными документами и были безукоризненны. Все действия, которые суд называет преступными, были совершены с тщательным соблюдением всех законных процедур, отметил адвокат. Таким образом, подвел итог защитник, суд первой инстанции не доказал вину подзащитного ни в получении взятки, ни в мошенничестве, ни в легализации преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности.

Сам Александр Шестун, требуя отмены судебного решения первой инстанции, отметил, что приговор «просто загроможден какими-то показаниями, в нем невозможно разобраться, в нем нет никакой логики». В сделках с землей в деревне Борисово, по его словам, все было законно и обоснованно. «В суде начальник регпалаты, который уполномочен государством, подтвердил, что все абсолютно законно. И меня в этом обвиняют,— напомнил экс-чиновник.— Это если не считать, что я был в отпуске и не подписывал ничего. Все проверки, какие только бывают, были сделаны, и все было нормально». «Все показания свидетелей, на основании которых написан приговор,— пустые разговоры,— продолжил господин Шестун.— Все они говорили в суде, что на них давили, кого-то избили, кого-то по 10–15 раз вызывали… Когда в здание администрации лезет по 100 человек каждый день, омоновцы, которые, я прошу прошения, все сортиры загаживают, потому что наши унитазы не приспособлены под такую нагрузку. Такого большого количества силовиков, которые провели более 1000 допросов, нигде не видели. Как вы думаете, как люди будут реагировать? Естественно, они начинают давать какие-то фантастические показания, основанные на слухах и домыслах, что запрещено законом».

«Я не мог нормально ни спать, ни есть, я падал в камере,— продолжил осужденный… — Я не высыпаюсь, не могу нормально консультироваться с адвокатами. Рядом со мной вор в законе, и у него нет такого контроля. И суд, таким образом, не дал мне времени подготовиться к последнему слову».

Завершил свое выступление Александр Шестун призывом выходить на митинги в поддержку политзаключенных, к которым он отнес и себя.

После этого судьи удалились на совещание, по результатам которого апелляционные жалобы Александра Шестуна и его защиты на приговор суда первой инстанции оставили без удовлетворения. Адвокаты Александра Шестуна намерены обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде России.

Как не раз рассказывал “Ъ”, фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун стал весной 2018 года, а в июне он был арестован Басманным судом Москвы. По начальной версии следствия, в 2008 году администрация Серпуховского района незаконно выделила земли в деревне Борисово предпринимателям под строительство торгового комплекса. В дальнейшем те продали участок другой фирме, которая построила на нем гипермаркет «Лента».

Следует отметить, что по данному эпизоду Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области в 2013–2014 годах провело более десяти проверок и нарушений не обнаружило. В результате уголовное преследование Александра Шестуна было прекращено. Однако в августе 2018 года по этому эпизоду были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и о незаконном занятии предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ).

В дальнейшем следствие установило, что, занимая должность главы района с 2003 по 2018 год, Александр Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 47 коммерческих организаций, а получаемые от этого доходы он использовал для приобретения земельных участков по заниженным ценам.

По версии Генпрокуратуры, на эти деньги в Серпуховском районе было приобретено 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных Александру Шестуну 40 юрлиц и на их номинальных директоров. В свою очередь, прокурорская проверка показала, что во владении Александра Шестуна находились 2 базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходила до 27 млн руб. В апреле 2019 года Красногорский городской суд по иску Генпрокуратуры обратил в пользу государства имущество Александра Шестуна на 2,6 млрд руб., а в августе текущего года уже Одинцовский горсуд конфисковал активы еще на 1,4 млрд руб.

Юрий Сенаторов