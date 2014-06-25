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28/08
Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
28/08
В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль
28/08
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
28/08
Глава Пентагона прилетит в Европу для обсуждения сдерживания «агрессии России»
00:01
Главные анонсы 29 августа
03:00
Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов
02:46
Шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
02:28
МИД Индии высоко оценил позицию России по Кашмиру
01:54
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
01:20
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов UEFA
00:46
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
00:21
СМИ: Лукашенко не поедет на праздничное мероприятие в Польшу из-за отсутствия там Путина
28/08
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
28/08
Президент Италии поручит сформировать правительство бывшему премьер-министру Конте
28/08
В Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуалистах
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(обновлено: 28.08.2019)
Авиадебош
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Свой первое наказание угонщик самолета получил за битье стекол
1
Хулиганов и дебоширов на транспорте ждут новые штрафы
Ответственность усилят даже для пьяных пилотов
7
Штрафы для авиадебоширов удесятеряются
В Госдуме одобрили правительственный законопроект с новыми санкциями
Авиадебоширам перекрывают воду и сушу
В Минтрансе ратуют за расширение черных списков пассажиров
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Дебоширам грозят запреты в поездах и на кораблях
В Минтрансе ратуют за расширение черных списков пассажиров
6
Глава Якутии повздорил с «Аэрофлотом»
В результате конфликта с экипажем самолета с рейса сняли его помощника
1
Госдума проголосовала за черные списки авиапассажиров
Законопроект об ужесточении наказания для дебоширов на борту одобрен в первом чтении
Штрафы для авиадебоширов приготовились к взлету
Минюст предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета
1
Авиакомпании не допустят к черным спискам
Депутаты предлагают формировать списки дебоширов только по решению суда
2
Три года без права перелета
В Госдуме определились с черными списками авиапассажиров
4
На самолетах повышают градус трезвости
МВД предлагает сдавать алкоголь из duty free при входе на борт
3
Авиадебоширов предложили не пускать за границу
Перевозчики требуют жестких наказаний для хулиганов и курильщиков
3
Дебош в воздухе набирает популярность
«Аэрофлот» предлагает наказывать нарушителей штрафами и тюрьмой
Глава самарского арбитража уволен из судей
Дмитрий Плешков ответил и за работу, и за отдых
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия