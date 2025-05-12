Пассажиров пристегнут штрафами

Штраф $1 тыс. за непристегнутый ремень в самолете: турецкие авиалинии будут наказывать за несоблюдение инструкций табло «Пристегните ремни». Представитель Авиакомпания Turkish Airlines сообщил “Ъ FM”, что крупный денежный штраф ждет только злостных нарушителей. Которые не откликнулись на неоднократные устные предупреждения бортпроводников о необходимости оставаться на своих местах до остановки самолета и включения на информационном табло сигнала, разрешающего отстегнуть ремни безопасности. Административное взыскание за нарушение правил поведения на борту самолета и препятствование работе экипажа накладывает не авиакомпания, а представители правоохранительных органов, оно идет в пользу государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России действуют схожие административные наказания за нарушение правил поведения на воздушном судне. Однако суммы штрафов значительно ниже — 2-5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. Экипаж имеет четкие инструкции для усмирения авиадебоширов в небе, рассказал бортпроводник Евгений Манакин: «Первое — доложить командиру о нарушении. Второе действие — сказать пассажиру, что он нарушает правила. Потом вызов полиции, составление протокола. Командиру докладывается о курении, драках, распитии спиртных напитков, то есть обо всем, что угрожает безопасность полета. Если человек, например, люк начнет дергать, открывать, это вообще грубейшее нарушение.

Но когда при посадке половина салона расстегивает ремни и встает, каким образом это зафиксировать? Невозможно просто».

По сообщениям турецких СМИ, новый циркуляр со штрафами за нарушения на борту Генеральное управление гражданской авиации (SHGM) страны утвердило 2 мая. Экипажи должны будут дополнительно оповещать пассажиров о запрете покидать свои места до отключения индикатора ремней безопасности. Большие потенциальные денежные взыскания должны напугать авиадебоширов, считает глава Союза пассажиров России Кирилл Янков: «У пассажиров могут быть травмы в случае нештатной посадки, но даже если пассажир раньше встал, раньше снял вещи, раньше занял место в проходе, это нарушение, которое не влечет никаких тяжких негативных последствий. Зачем за него наказывать?

Информация о штрафах скорее профилактическая, чтобы пассажиры знали, что теоретически их могут оштрафовать, если они раньше, чем надо, встанут с кресла и потянутся за своей ручной кладью. Я думаю, что практически это не будет применяться, может быть, редко, в случаях каких-то совсем злостных нарушений. За дебош на борту можно внести в черный список. За то, что ты встал раньше времени в самолете, который приземлился, в черный список внести нельзя».

Авиакомпании составляют собственные реестры пассажиров, нарушающих правила поведения на борту. В августе прошлого года Минтрас поддержал идею создания в России единых черных списков авиадебоширов. Для них может быть введен запрет на полеты на срок от года до трех лет в зависимости от истории нарушений.

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Юлия Савина