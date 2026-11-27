Салехард обесточен из-за ледяных отложений на ЛЭП
Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе обесточен из-за аварии на линиях электропередачи (ЛЭП). Причиной стали ледяные отложения на ЛЭП, сообщила пресс-служба «Россети Тюмень».
По данным компании, утром на высоковольтных ЛЭП произошел «неконтролируемый сброс гололедно-изморозевых отложений». Это привело к схлесту проводов ЛЭП на участках протяженностью почти 25 км.
«Гарантирующий поставщик электроэнергии в региональном центре переводит потребителей Салехарда на собственную генерацию... Сетевые организации обеспечат электроснабжение потребителей по резервной схеме»,— добавили в энергокомпании.
К ремонту привлекли более 50 человек и 13 единиц спецтехники. Сколько продлятся восстановительные работы, пока неизвестно.