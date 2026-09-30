Разборке в воздухе дали код 7500

Израиль рассматривает инцидент как «попытку теракта», сообщают источники «РИА Новости». Все рейсы авиакомпании в аэропорту Бен-Гурион сейчас перенаправляют в отдельную зону для досмотра. Борт, который летел по маршруту Дубай—Тель-Авив, утром 30 сентября резко пошел на снижение и пропал с радаров. Позже воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Все 180 пассажиров находятся в безопасности, за ними послали другой борт, сообщили “Ъ FM” в пресс-службе FlyDubai. Официально причина конфликта не подтверждалась. Один из пилотов якобы набросился на другого с ножом, рассказала в эфире телеканала «12» мать одной из пассажирок:

«Моя дочь была на борту, который летел из Дубая в Тель-Авив. Она позвонила мне 20 минут назад. Сказала, что слышала голоса нападавших. Кто-то просил о помощи. Началась паника. В этот момент самолет начал терять управление. Но через несколько минут два других пилота сели за штурвалы. Как мне рассказали, мужчина достал нож и набросился на второго пилота. Но его схватили за руки и прижали к полу. Это просто безумие и огромный стресс. Пассажиры были уверены, что погибнут».

Изначально израильские СМИ сообщили, что самолетом управляли россиянин и украинец. Позже эту информацию опровергли. По обновленным данным, в кабине были граждане Омана и ОАЭ. Как только борт подал сигнал об угоне, в воздух подняли истребители, а в правительстве Израиля созвали экстренное совещание. Авиационные власти и диспетчеры действовали строго по протоколу, отмечает основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков:

«Был передан международный код 7700, что означает аварийную ситуацию: например, кому-то стало плохо на борту. А далее прозвучал код 7500, который означает захват судна или незаконное вмешательство в его работу. Драка в кабине самолета тоже попадает под этот код, потому что были случаи, когда судно захватил пилот. То есть все происходило по протоколу.

То, что в воздух подняли истребители, а на земле созвали экстренное совещание, тоже укладывается в действие этого протокола.

Далее, я так понимаю, пилотов отстранят от полетов на время. Инцидент будет рассматриваться на комиссии, будет проводиться расследование, выясняться причина драки. Вообще, есть такое понятие, как "управление ресурсами экипажей". Пилоты подбираются именно по психологической совместимости. И важно выяснить, почему произошел конфликт».

По данным канала «14», на командира воздушного судна FlyDubai напал именно второй пилот. По предварительной версии, он хотел захватить самолет и разбить его. Но пассажиры вмешались. Судя по фотографиям после приземления, некоторые из них были в крови. Как пилоты проходят проверку у психолога, “Ъ FM” обсудил вопрос с летчиком первого класса Андреем Литвиновым:

«Пилотов проверяют психологи при прохождении медкомиссии. На совместимость с каждым вторым пилотом проверить невозможно, потому что действует не закрепленная система экипажей. Люди могут вообще не знать друг друга: они приходят на работу, знакомятся и сразу летят. Как сообщается, управление самолетом взяли на себя два других пилота, которые находились на борту как пассажиры. Получается, они смогли прорваться в кабину, и дверь не была заблокирована. Непонятно, что происходило в кабине, может, они выскочили из нее. Далее будет идти расследование, каждый участник драки напишет в объяснительной, что у них произошло.

Сам факт этого — из ряда вон выходящий. Хотя случаи такие были».

Сейчас оба пилота находятся в больнице, сообщил оператор аэропорта города Табук. Именно там сел самолет. По данным израильских СМИ, нападавшего пилота могли допросить сразу после приземления. “Ъ FM” ждет подтверждения этой и другой информации от авиакомпании FlyDubai.

Никита Путятин