Угонщика самолета отправят на лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа отправил жителя села Угут Павла Шаповалова, пытавшегося угнать в январе этого года самолет «Аэрофлота», на принудительное лечение в психиатрический стационар. Иски авиаперевозчика и пассажиров рейса о возмещении материального ущерба оставлены без рассмотрения. Защита Шаповалова намерена обжаловать решение суда. Ранее она просила переквалифицировать его действия на менее тяжкий состав.

Судья Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Москвин вынес решение по уголовному делу жителя села Угут Павла Шаповалова. Он пытался угнать (ст. 211 УК РФ) самолет авиакомпании «Аэрофлот». «Суд с учетом позиции гособвинителя применил к подсудимому меру в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа»,— сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР). Ранее психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.

22 января 2019 года Павел Шаповалов, летевший в самолете Boeing авиакомпании «Аэрофлот» из Сургута в Москву, подошел к одному из бортпроводников и спокойно попросил перенаправить авиалайнер в Афганистан. При этом он говорил, что якобы имеет при себе пистолет. Бортпроводники, действуя согласно инструкции, не пустили захватчика в кабину пилотов и сообщили им об инциденте. Было решено сажать самолет в ближайшем аэропорту — в Ханты-Мансийске. В этот момент на борту находились 69 пассажиров и шесть членов экипажа. После успешного приземления самолета на самой дальней стоянке (для вертолетов) Павла Шаповалова сразу задержал спецназ. 23 января его арестовали, в середине мая арест продлили. Обвиняемого также перевели в психиатрическую клинику.

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Во время судебных слушаний представитель «Аэрофлота» требовал возмещения ущерба авиакомпании в размере 2,4 млн руб. и $4,4 тыс. (вынужденная посадка самолета, простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание). Одна из пассажирок рейса направляла в суд гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба. Однако судья ХМАО оставил оба иска без рассмотрения.

В ходе прений адвокат Павла Шаповалова Евгений Жердев ходатайствовал о переквалификации действий Павла Шаповалова из особо тяжких в тяжкие (с ч. 2 ст. 211 УК РФ на ч. 1 ст. 211 УК РФ), так как угрозы насилия при попытке угона не было.

Отметим, осужденный в 2012 году уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества). Тогда за битье стекол в доме своей родственницы ему назначили 200 часов обязательных работ.

В интервью “Ъ-Уралу” руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР Петр Решетников рассказывал, что осужденный до захвата самолета обращался за психиатрической помощью и «после инцидента с Шаповаловым в практику перевозчиков внедряется специальная подготовка экипажей и аэропортовых служб».

Мария Арабей, Екатеринбург