Безбилетница обошлась недорого

Инцидент с беспрепятственным попаданием на борт пассажирского самолета безбилетной пациентки психиатрической клиники, который произошел в апреле в международном аэропорту Уфы (АО, в собственности Башкирии), обойдется предприятию в 50 тыс. руб. штрафа. Госавианадзор усмотрел в действиях сотрудников аэропорта, упустивших нарушительницу из виду, несоблюдение требований транспортной безопасности. Аэропорт оспаривает это решение в арбитражном суде.

Две инстанции арбитражного суда признали обоснованным наказание в виде штрафа 50 тыс. руб. для АО «Международный аэропорт Уфы» за апрельский инцидент, в результате которого на борт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Уфа—Москва, беспрепятственно попала 65-летняя безбилетная пациентка психиатрической больницы. 3 апреля женщине удалось беспрепятственно миновать все пункты досмотрового и паспортного контроля.

Позже проверка установила, что зону личного досмотра она миновала, пройдя ее одновременно с членами экипажа, а в финальном пункте контроля перед посадкой в самолет затерялась между другими пассажирами.

Безбилетницу обнаружили уже в самолете: бортпроводник обратил внимание на то, что женщина ведет себя беспокойно и постоянно пересаживается с места на место. Так как предъявить посадочный талон она не смогла, бортпроводник вызвал полицию. Там установили, что женщина, которая представлялась членам экипажа как Марина Максимова из Иваново, является пациенткой республиканской клинической психиатрической больницы. После этого ее отправили в лечебное учреждение, и в дальнейшем о пациентке ничего не сообщалось.

Госавианадзор выявил в действиях сотрудников аэропорта нарушение требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.2 КоАП РФ), предусматривающее штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. На аэропорт был наложен минимальный штраф. Но предприятие решило оспорить его в суде. В исковом заявлении, направленном в арбитражный суд Башкирии, аэропорт указал, что не согласен с квалификацией нарушения и настаивает, что в действиях сотрудников авиапредприятия было нарушение требований авиационной безопасности (ч. 1 ст. 11.3.1 КоАП), за которое предусмотрен существенно меньший штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Также в аэропорту указали на то, что Госавианадзор рассматривал административное дело в отсутствие представителя аэропорта.

Первая инстанция суда в иске отказала, признав доводы истца неубедительными. Апелляционный суд также пришел к выводу о том, что «доказательств, подтверждающих принятие обществом необходимых и достаточных мер для соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в материалах дела не имеется». Нарушением требований авиационной безопасности мог считаться пронос пассажиром на борт самолета запрещенных в ручной клади предметов или недосмотренный багаж, а не такое серьезное нарушение, указал суд.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению аэропорта Уфы Владислав Недорезов сообщил “Ъ”, что компания направит кассационную жалобу на решение двух инстанций. После инцидента в аэропорту сообщали, что уволили руководителя службы досмотра пассажиров.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что случаи проникновения в самолет безбилетных пассажиров не редкость.

«Главное, чтобы руководство аэропортов делало выводы, анализируя такие события»,— отмечает эксперт. По его словам, после похожих инцидентов в ряде аэропортов значительно заузили проходы напротив сотрудников, проверяющих паспорта, и «теперь мимо них незамеченной разве только мышь проскочит», а в части терминалов перед сектором предполетного досмотра установлены турникеты, которые открываются после сканирования посадочного талона и пропускают по одному человеку. «Что касается штрафных санкций, то штраф в 50–100 тыс. руб. для крупного аэропорта — некритичная сумма,— отмечает господин Пантелеев.— Но речь идет именно о сбое в работе по обеспечению авиационной безопасности, так что позиция оператора аэропорта по обжалованию ранее вынесенного решения выглядит оправданной».

Булат Баширов, Уфа