Полиция задержала угрожавшего взорвать летевший в Москву из Нижнекамска самолет

Данные о взрывных устройствах в салоне самолета, выполнявшего рейс из Нижнекамска в Москву, не подтвердились, угрожавший взорвать борт пассажир задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО). По факту инцидента организована проверка.

Ранее сегодня стало известно, что один из пассажиров рейса Нижнекамск—Москва на подлете к столице напал с ножом на женщину, после чего пригрозил осуществить взрыв двух бомб, которые, по его утверждению, были заложены в самолете. После экстренного приземления в аэропорту Шереметьево к лайнеру прибыли сотрудники полиции.

«Следственно-оперативная группа произвела осмотр самолета. Опасных предметов не обнаружено. Пассажир, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, доставлен в дежурную часть транспортной полиции»,— рассказали в министерстве.

Установлено, что дебоширом был 42-летний житель Набережных Челнов, в отношении него проведут медицинское освидетельствование. По результатам организованной проверки обстоятельств инцидента будет принято решение в соответствии с законодательством.