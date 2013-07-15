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17:24
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
17:56
Штрафы за хранение личных данных россиян за рубежом могут вырасти до 18 млн рублей
16:29
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
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Грушинский фестиваль может не состояться из-за конфликта организаторов
18:57
Британские власти могут заблокировать продажу 30% доли в Lebedev Holdings Limited саудовскому инвестору
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Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
18:16
Директор чебоксарской гимназии получила три с половиной года условно за взятки
18:11
Оштрафован первый участник акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова
17:34
Защита экс-губернатора ЕАО попросила суд оправдать его
17:25
Россия подаст заявку в ПАСЕ в случае принятия поправок к регламенту
17:20
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17:03
Мосгорсуд изменил Кокорину и Мамаеву приговор, но подтвердил сроки
16:13
Британские магазины вдвое сократят объем выбрасываемых нераспроданных товаров
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(обновлено: 13.06.2019)
Дело мэра Ярославля Евгения Урлашова
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3
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Президента Владимира Путина просят заступиться за Евгения Урлашова
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