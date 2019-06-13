Евгений Урлашов хочет равенства перед зарядкой

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за взятки в колонии строгого режима №2 (ИК-2) в Рыбинске, несколько дней не принимал пищу из-за конфликта с другими заключенными. По словам его представителя Светланы Ефимовой, противостояние длится с апреля, и господин Урлашов исчерпал все остальные аргументы для его разрешения. Региональный омбудсмен Сергей Бабуркин заверил, что руководство ИК-2 пытается урегулировать ситуацию, хотя в управлении ФСИН по Ярославской области утверждают, что ничего не знают о конфликте.

Голодовка бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного в 2016 году за взяточничество, длилась несколько дней, причем акция была неофициальной — заявления об отказе от приема пищи на имя начальника ИК-2 Юрия Маравского осужденный не подавал. По этой причине УФСИН по Ярославской области называет «не соответствующей действительности» информацию о голодовке экс-мэра, появившуюся в СМИ. «Осужденный принимает пищу в соответствии с распорядком дня»,— говорится в официальном комментарии ведомства. Представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова пояснила “Ъ”, что «он просто не писал в УФСИН заявление, но голодал с пятницы, 7 июня», а возобновил прием пищи, по некоторым данным, 11 июня. «Конфликтная ситуация существует с апреля, как я понимаю, по дисциплинарным вопросам: кому-то можно все, а кого-то за это жестоко наказывают. Это несправедливо»,— так прокомментировала случившееся госпожа Ефимова. А адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова уточнила “Ъ” со ссылкой на неофициальные источники, что конфликт Евгения Урлашова с другими заключенными произошел, в частности, из-за зарядки. «Претензия якобы в том, что он ходит на зарядку, а некоторые "блатные" не ходят, и им за это ничего не бывает»,— рассказала адвокат, подчеркнув, что это «не стопроцентная информация». На своей странице в Facebook госпожа Бирюкова 11 июня написала, что речь может идти предположительно об осужденных, входивших в окружение вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), который сам недавно был приговорен к внушительному сроку. По словам адвоката, вольности, которые позволяют себе эти заключенные, причиняют «неудобства остальным осужденным этого отряда». Светлана Ефимова пояснила, что у Евгения Урлашова «уже не было других аргументов, чтобы этот конфликт как-то решить», и он решил голодать.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин пообещал разобраться в ситуации с бывшим мэром. Он признал наличие «напряженности» в колонии в связи с Евгением Урлашовым, но подчеркнул, что она не связана с условиями содержания и сотрудниками учреждения. По словам господина Бабуркина, ситуация урегулируется сотрудниками УФСИН и руководством колонии.

Евгений Урлашов 3 августа 2016 года был приговорен к 12 с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. за покушение на получение взятки от директора компании «Радострой» Сергея Шмелева и получение взятки от гендиректора «Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна. Вместе с бывшим мэром был также осужден его советник Алексей Лопатин — его признали виновным в посредничестве при передаче взятки и приговорили к семи годам заключения. Господин Лопатин также отбывал наказание в ИК-2 Рыбинска, но вышел на свободу условно-досрочно в декабре прошлого года. Евгений Урлашов в прошлом году просил президента о помиловании, но получил отказ. Своей вины в коррупции он так и не признал.

Александр Тихонов, Ярославль