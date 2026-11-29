Главные новости за 23–29 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Динской районный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За ним признано право на реабилитацию.
С начала года Кубань посетили 16 млн туристов. Основной поток в этом году принимали Сочи — 5,7 млн человек, Геленджик — 3 млн, Анапа — 2,7 млн, Туапсинский муниципальный округ — 1,1 млн.
Экономика Краснодарского края за четыре года может увеличиться более чем на 1,8 трлн руб. К 2029 году объем валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется на 8,1% выше показателя 2025 года.
В аэропорту Краснодара обслужили 3 млн пассажиров с начала 2026 года. Юбилейная пассажирка вылетела в Москву рейсом SU-1109 авиакомпании «Аэрофлот».
В Крыму открыли прием заявок на разовую паромную переправу легковых автомобилей через Керченский пролив в направлении Тамани и обратно. Каждая заявка действует однократно и только в одном направлении: Крым—Тамань или Тамань—Крым.
В Севастополе с 25 ноября на срок до 10 дней введут временные ограничения подачи электроэнергии. Это связано с проведением противоаварийных работ на федеральных энергосетях за пределами региона.
Обход Адлера в составе проекта «Большая дорога Сочи» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Первоначально завершить строительство рассчитывали годом ранее.
Информационно-аналитический Telegram-канал «Красный темник» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) удален из мессенджера. 20 ноября 2026 года стало известно, что Telegram-канал, который ведет депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, внесен в реестр иностранных агентов.
Расходы бюджета Кубани на 2027 год превысят 576 млрд руб. Депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, темпы роста экономики составили 100,5%, продемонстрировав небольшой рост.
Власти Краснодарского края планируют направить 1,9 млрд руб. на строительство новой трамвайной линии в Краснодаре в 2027 году. Финансирование предусмотрено в рамках концессионного соглашения.