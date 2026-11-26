На социальную сферу в Краснодарском крае в 2027 году направят 401,1 млрд руб. — 70% от общего объема расходов. С 1 января на 4% власти региона проиндексируют социальные выплаты и стипендии. Также сохраняются ежемесячные краевые доплаты педагогам школ и детских садов, на это направят около 19 млрд руб. Всего на зарплаты педагогам и воспитателям в регионе выделят почти 80 млрд руб. На бесплатное питание обучающихся, в том числе школьников младших классов, детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников и студентов из многодетных семей и семей участников СВО, предусмотрели 8,3 млрд руб.