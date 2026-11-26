Расходы бюджета Кубани на 2027 год превысят 576 млрд рублей
Расходы краевого бюджета на 2027 год превысят 576 млрд руб. Об этом стало известно на 91-й сессии ЗСК, которую провел председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, сообщает пресс-служба администрации региона.
Депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, темпы роста экономики Кубани составили 100,5%, продемонстрировав небольшой рост. Такая же динамика сохранилась по доходам бюджета.
На социальную сферу в Краснодарском крае в 2027 году направят 401,1 млрд руб. — 70% от общего объема расходов. С 1 января на 4% власти региона проиндексируют социальные выплаты и стипендии. Также сохраняются ежемесячные краевые доплаты педагогам школ и детских садов, на это направят около 19 млрд руб. Всего на зарплаты педагогам и воспитателям в регионе выделят почти 80 млрд руб. На бесплатное питание обучающихся, в том числе школьников младших классов, детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников и студентов из многодетных семей и семей участников СВО, предусмотрели 8,3 млрд руб.
Губернатор отметил, что регион продолжит поддерживать участников спецоперации и их семьи, в том числе в вопросах санаторно-курортного лечения и догазификации домов. На различные выплаты направят 35,8 млрд руб. На покупку машин скорой помощи предусмотрели 300 млн руб.
По словам министра финансов Краснодарского края Александра Кнышова, более 89% расходов бюджета направят на реализацию 29 государственных программ — более 515 млрд руб. Около 139,3 млрд руб. пойдут на общедоступное и бесплатное образование, доплаты педагогам, выплаты к началу учебного года и бесплатное питание школьников и студентов. Кроме того, программой «Дети Кубани» предусмотрено 4,5 млрд руб. на отдых и оздоровление, а также жилье для детей-сирот.
101,5 млрд руб. власти Кубани направят на ОМС неработающего населения региона. Деньги также пойдут на развитие скорой и специализированной медпомощи, капитальный ремонт материально-технической базы учреждений здравоохранения и льготное лекарственное обеспечение. 75,6 млрд руб. выделят на поддержку пенсионеров, пожилых, малоимущих граждан, инвалидов, детей и семей с детьми.
Около 4,8 млрд и 8,8 млрд руб. предусмотрено на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спортивных объектов. Планируют создать «умные» спортивные площадки и модульные сооружения, а также закупить оборудование и экипировку.