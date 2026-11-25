Глава Сочи сообщил о переносе сроков открытия обхода Адлера
Обход Адлера в составе проекта «Большая дорога Сочи» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Первоначально завершить строительство рассчитывали годом ранее. Об изменении сроков сообщил глава Сочи Андрей Прошунин на пресс-конференции.
По словам мэра, проект реализуется совместно с государственной компанией «Автодор». Трассировка будущей дороги уже определена, сейчас продолжается проектирование. Администрация города оказывает содействие в подготовке проекта.
Протяженность обхода составит около 5 км. В его составе предусмотрены два тоннеля — для движения в каждом направлении, а также транспортная развязка.
Новая трасса позволит автомобилистам объезжать Адлер, направляясь в сторону Красной Поляны, минуя аэропорт. Кроме того, дорога обеспечит выезд в направлении Кудепсты, откуда можно будет продолжить движение по новому маршруту в обход центральной части Сочи.
По оценке господина Прошунина, реализация проекта должна повысить транспортную доступность курортных территорий и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть. Обход Адлера станет частью более масштабной программы развития транспортного сообщения с Сочи, которая, по словам главы города, в перспективе позволит сформировать удобный автомобильный маршрут из других регионов страны, в том числе из Москвы.