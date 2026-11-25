По оценке господина Прошунина, реализация проекта должна повысить транспортную доступность курортных территорий и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть. Обход Адлера станет частью более масштабной программы развития транспортного сообщения с Сочи, которая, по словам главы города, в перспективе позволит сформировать удобный автомобильный маршрут из других регионов страны, в том числе из Москвы.