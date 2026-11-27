По версии обвинения, в ноябре 2025 года Андрей Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе участка из промышленной зоны в зону среднеэтажной застройки для последующего строительства многоквартирных домов.