Экс-вице-губернатора Кубани Андрея Коробку оправдали по делу о мошенничестве
Суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За ним признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии обвинения, в ноябре 2025 года Андрей Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе участка из промышленной зоны в зону среднеэтажной застройки для последующего строительства многоквартирных домов.
В январе 2026 года застройщик перечислил 15 млн руб. на расчетный счет подконтрольной фигуранту Коробке организации — «Первореченский спортивный клуб». Обвинение полагало, что бывший чиновник не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.
Изучив представленные доказательства, суд пришел к выводу о недоказанности вины Андрея Коробки в инкриминируемом преступлении и оправдал его.