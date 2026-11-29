Бегунам предъявлено обвинение в повреждении национального памятника, их делом занимается Отдел по расследованию преступлений против окружающей среды и культурного наследия (Bidema). Спортсмены, которые утверждают, что не наступали на сам геоглиф, признали, что не поняли правила поведения на объекте. Бренд принес извинения.