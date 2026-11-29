В Чили группа французских бегунов задержана за осквернение Гиганта Тарапаки
Чилийская полиция задержала 14 французских спортсменов за незаконное проникновение на охраняемый археологический объект в пустыне Атакама. Об этом сообщает Radio Cooperativa со ссылкой на заявление властей.
Задержанные участвовали в забеге и проникли на холм, где расположен Гигант Тарапаки, крупнейший в мире доисторический антропоморфный геоглиф. На вершине они проводили рекламные съемки для бренда Shinzo Paris, за который выступают.
Бегунам предъявлено обвинение в повреждении национального памятника, их делом занимается Отдел по расследованию преступлений против окружающей среды и культурного наследия (Bidema). Спортсмены, которые утверждают, что не наступали на сам геоглиф, признали, что не поняли правила поведения на объекте. Бренд принес извинения.
Нарушителям грозит штраф, тюремное заключение или депортация. Суд состоится 2 декабря.