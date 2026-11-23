С начала этого года на внутренних направлениях аэропорт Краснодар обслужил более 2,1 млн пассажиров, на международных — свыше 900 тыс. Маршрутная сеть продолжает развиваться, отмечается, что администрация аэропорта совершенствует сервисы и открывает новые направления.