В аэропорту Краснодара обслужили 3 млн пассажиров
В аэропорту Краснодара обслужили 3 млн пассажиров с начала 2026 года. Юбилейная пассажирка вылетела в Москву рейсом SU-1109 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
С начала этого года на внутренних направлениях аэропорт Краснодар обслужил более 2,1 млн пассажиров, на международных — свыше 900 тыс. Маршрутная сеть продолжает развиваться, отмечается, что администрация аэропорта совершенствует сервисы и открывает новые направления.
Трехмиллионную пассажирку в аэропорту поздравили управляющий директор авиагавани Дмитрий Кириченко и глава регионального представительства «Аэрофлота» Александр Ларкин. Ей вручили подарки и сертификаты на перелет и посещение бизнес-зала в терминале.