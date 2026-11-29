На счету Антонелли 427 очков. В тройке лидеров личного зачета также идут четырехкратный чемпион голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (316) и Джордж Расселл (282). В командном зачете вслед за Mercedes (666), уже обеспечившим себе Кубок конструкторов, идут Ferrari (517) и Red Bull (440). Заключительный, 23-й этап чемпионата пройдет с 4 по 6 декабря в ОАЭ.