FT узнала о стремлении демпартии США закрыть «налоговую лазейку» для миллиардеров
FT: демократы в США хотят закрыть любимую «налоговую лазейку» миллиардеров
Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден рассказал Financial Times (FT), что будет добиваться отмены аннуитетных трастов — финансово-правовых инструментов, которые активно используют владельцы быстро дорожающих акций для обхода налогового законодательства. По данным издания, механизм используют среди прочего Илон Маск (глава Space X), Дженсен Хуанг (Nvidia) и Лиза Су (AMD).
«Избиратели дали нам мандат на проведение смелой, прогрессивной программы, а республиканцы привели бюджет в упадок, поэтому для решения обеих проблем демократам следует нацелиться на такие лазейки для ультра-богатых»,— сказал господин Уайден. Он допустил, что вето на законопроект, вероятно, наложит президент США Дональд Трамп.
Речь идет об инструменте Grantor Retained Annuity Trust (GRAT). Он позволяет передавать прирост стоимости активов наследнику, уплачивая либо минимальную сумму по налогу на дарение, либо не уплачивая ее совсем. Учредитель такого траста получает выплаты в течение определенного срока, а затем оставшиеся активы получают бенефициары.
Например, пишет FT, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вместе с женой открыл четыре таких траста в 2016 году — в каждый они положили по 770 тыс. акций компании на общую сумму $100 млн. Их стоимость к концу 2026-го выросла до $16 млрд. Механизм в 1990-х использовала семья Дональда Трампа для передачи наследства, писала The New York Times.