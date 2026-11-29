«Избиратели дали нам мандат на проведение смелой, прогрессивной программы, а республиканцы привели бюджет в упадок, поэтому для решения обеих проблем демократам следует нацелиться на такие лазейки для ультра-богатых»,— сказал господин Уайден. Он допустил, что вето на законопроект, вероятно, наложит президент США Дональд Трамп.