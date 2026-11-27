С начала года Кубань посетили 16 млн туристов
16 млн отдыхающих посетили Краснодарский край с начала 2026 года. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев на подведении итогов конкурса «Курортный Олимп» в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации региона.
Губернатор рассказал, что важным событием 2026 года стало возобновление работы пляжей Анапы. В Краснодарском крае открыли более 50 новых отелей, а в санаторно-курортной сфере реализуют более 220 инвестпроектов на общую сумму 1,5 трлн руб.
Основной поток туристов в этом году принимали Сочи — 5,7 млн человек, Геленджик — 3 млн, Анапа — 2,7 млн, Туапсинский муниципальный округ — 1,1 млн. Курорты края работают круглый год.
Кроме того, для туристов доступно более 100 объектов аграрного туризма. Большая часть из них расположена в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также в Темрюкском, Крымском и Северском районах.
«Открываются все больше объектов показа: их уже свыше 800. Это и винодельни, и чайные плантации, и даже устричные фермы. Кроме того, ежегодно в крае проходит порядка 400 мероприятий»,— заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
По данным администрации края, на зимние праздники туристы бронируют отдых в предгорных районах. Среди наиболее востребованных направлений — Горячий Ключ, Апшеронский район, Мостовский район, Туапсинский муниципальный округ, Новороссийск и Анапа.