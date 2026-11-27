«Открываются все больше объектов показа: их уже свыше 800. Это и винодельни, и чайные плантации, и даже устричные фермы. Кроме того, ежегодно в крае проходит порядка 400 мероприятий»,— заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.