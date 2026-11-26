На строительство Западной трамвайной линии Краснодара направят еще 2 млрд рублей
Власти Краснодарского края планируют направить 1,9 млрд руб. на строительство новой трамвайной линии в Краснодаре в 2027 году. Финансирование предусмотрено в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил министр финансов региона Александр Кнышов на заседании Законодательного собрания края.
Протяженность новой ветки составит 35,6 км. Ее строительство началось в 2024 году. Линия пройдет от Западного трамвайного депо до жилого комплекса «Немецкая деревня» на выезде из города и соединит центральную часть Краснодара с районом, где расположены «Город спорта» и новые жилые кварталы.
Проект реализуется по концессионному соглашению с компанией «Синара — ГТР Краснодар». Ранее сообщалось, что для обслуживания новых маршрутов планируется приобрести 100 трамвайных вагонов.
Развитие трамвайной сети рассматривается как один из способов снизить транспортную нагрузку на городские дороги. Краснодар, получивший статус города-миллионника в 2018 году, продолжает расти за счет миграционного притока. По данным переписи населения 2021 года, в нем проживало около 1,7 млн человек. Увеличение числа жителей сопровождается ростом автомобилизации и регулярными заторами, интенсивность которых в часы пик достигает 9–10 баллов.
В 2022 году в Краснодаре открыли первую за два десятилетия новую трамвайную ветку протяженностью 1,4 км.