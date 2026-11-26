Развитие трамвайной сети рассматривается как один из способов снизить транспортную нагрузку на городские дороги. Краснодар, получивший статус города-миллионника в 2018 году, продолжает расти за счет миграционного притока. По данным переписи населения 2021 года, в нем проживало около 1,7 млн человек. Увеличение числа жителей сопровождается ростом автомобилизации и регулярными заторами, интенсивность которых в часы пик достигает 9–10 баллов.