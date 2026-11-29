Сказки не без опаски
Как биография Евгения Шварца исследуется в книге Натальи Громовой
Премию «Просветитель» в специальной номинации «Биография» получила в этом году книга Натальи Громовой «Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона». Михаилу Трофименкову не хватило в биографии Евгения Шварца (1896–1958) главного — Сказки.
Есть несколько версий научно-популярной литературы.
Классическая — это когда автор честно рассказывает читателям, что по вопросу геофизики или истории ку-клукс-клана известно современной науке.
Антиклассическая — это когда автор столь же честно пересказывает то, что ему лично известно из чтения трудов, например, по истории государства Российского.
Стилистика Натальи Громовой, автора популярных историко-литературных бестселлеров, где-то посередине этих двух подходов.
Читать ее интересно, когда она публикует материалы из семейных архивов московских писателей или органов госбезопасности. Тут-то и всплывают новые подробности литературных интриг 1920-х («Узел», 2006) или «Дела Бронникова» (2018), в ходе которого ОГПУ в 1932 году изрядно проредило и без того небогатую среду ленинградских киноведов и синефилов.
Но, положа руку на сердце, биографию неуловимого писателя Михаила Бронникова, чьи рукописи сгинули вместе с ним после серии арестов, по крупицам восстановила Татьяна Позднякова, выдающийся специалист по Ахматовой и Зощенко, числящаяся соавтором «Дела Бронникова». Татьяны Сергеевны не стало в прошлом году, в книге про Шварца она успела завершить, как пишет Громова, лишь три главы.
Интересно, какие? Возможно, самые первые и самые интересные, где будущий автор «Обыкновенного чуда» — бездельный юноша, которому родная мать прочит судьбу неудачника и самоубийцы.
А дальше вступает в действие патетический метод Громовой. Компиляция неизвестных и известных (их большинство) источников сама по себе прекрасна. Но вот интерпретация и сама стилистика связок между цитатами вызывают вопросы.
Прежде всего — это не литературоведение, о нет. Шварц — Сказочник, и этим все сказано: рассказывать о его преемственности немецким романтикам неинтересно. Гораздо интереснее объяснить обилие говорящих животных в сказках Шварца тем, что его кот Котан умел спускать воду в туалете.
Главный же герой — Дракон, сиречь Сталин, которого Шварц разоблачал денно и нощно, сам о том не подозревая. И тут Громова достигает порой высот абсурда.
«Шварц и Акимов были убеждены, что создают антифашистскую пьесу» — это о «Голом короле» (1934). Но Громова знает лучше: сатира на государство, где жгут книги на площадях, «невольно попадала … в сталинскую диктатуру».
«Невозможно отделаться от ощущения» — сильный научный довод. Так вот, Громовой невозможно отделаться от ощущения, что блокадная сатира Шварца «Под липами Берлина» опять-таки не только и не столько про Гитлера, сколько про Дракона. Агитка, написанная для блокадного радио евреем-антифашистом,— это про Сталина? Наталья Александровна, вы так шутите?
И так про все сказки, где можно найти мотив Зла и Страха. А какая сказка, спрашивается, бывает без Зла и Страха?
Но «Красная шапочка» (1937) — это про террор, потому что все в лесу боятся Волка. «Снежная королева» (1938) — тоже про террор. Поскольку Сказочник восклицает: «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы скажем им: "Эй, вы! Снип-снап-снурре..."».
«Враги» и «сердца горячи» — чисто советская лексика. Но, по Громовой, Шварц так утешал детей репрессированных.
Понятно, что «Сказка о потерянном времени» или «Золушка» в эту парадигму не вписываются, и посему Громова ими пренебрегает. Тем более пьеса «Наше гостеприимство» (1938) о немецком самолете-шпионе.
Печальнее другое: фактические ляпы и стилистические срывы.
Надолго заблудиться даже в Петрограде-1921 между Домом искусств и ВЧК невозможно: их разделяет метров пятьсот. Издательство «Всемирная литература» создал не Корней Чуковский, а Максим Горький. Великую пианистку Марию Юдину никогда не репрессировали: некогда Громова так же лихо «репрессировала» режиссера Николая Экка и не извинилась. А здесь в пределах одной страницы похоронила Николая Акимова и в 1968-м, и в 1972 году.
«Проходили художественные выставки, где демонстрировались произведения ленинградских художников и скульпторов». Это стилистически еще ничего по сравнению с «откровенно пропагандистской атакой» «Правды» на «космополитов». Тут слова «откровенно пропагандистская» явно избыточные: «Правда» она «Правда» и есть. Ну и никак не могли газеты 1962 года язвить про наивный и устаревший «антисталинизм» «Дракона». И термина-то такого не было, и год-то был пиковый по разоблачению культа личности. От нелепого неологизма Громовой «дедраконизация» голова вообще идет кругом.
В общем, Шварц был порядочным человеком, не голосовал на позорных собраниях, не доносил — это единственная мораль книги. Спасибо, но это и так было известно.
Наталья Громова. Евгений Шварц: Судьба Сказочника в эпоху Дракона. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2026.