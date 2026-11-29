Но «Красная шапочка» (1937) — это про террор, потому что все в лесу боятся Волка. «Снежная королева» (1938) — тоже про террор. Поскольку Сказочник восклицает: «Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего! Пусть только покажутся, и мы скажем им: "Эй, вы! Снип-снап-снурре..."».