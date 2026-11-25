Признанный иностранным агентом Telegram-канал Александра Сафронова удален
Информационно-аналитический Telegram-канал «Красный темник» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) удален из мессенджера. 20 ноября 2026 года стало известно, что Telegram-канал, который ведет депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, внесен в реестр иностранных агентов.
По данным на 25 ноября 2026 года, при поиске Telegram-канала депутата (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в мессенджере пользователям показывается удаленная страница с другим названием, на которую в данный момент подписаны семь человек. В ссылке все еще отображается его прошлое название на английском языке. Публикации и описание удалены.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что юристы краевого отделения КПРФ настаивают на удалении Telegram-канала «Красный темник» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) секретаря крайкома и депутата городской думы Краснодара Александра Сафронова. Отмечалось, что депутат намерен продолжить публикации.