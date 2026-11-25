По данным на 25 ноября 2026 года, при поиске Telegram-канала депутата (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) в мессенджере пользователям показывается удаленная страница с другим названием, на которую в данный момент подписаны семь человек. В ссылке все еще отображается его прошлое название на английском языке. Публикации и описание удалены.