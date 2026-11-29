Утверждение индексов — следствие последовательного подхода государства к контролю тарифов, возражает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Он напоминает, что существенная индексация стала ответом на политику «инфляция минус», проводившуюся десять лет и имевшую негативные последствия: недофинансирование инфраструктуры, потеря конкурентоспособности заработных плат в коммунальном комплексе и снижение инвестиционной активности. Ставка исключительно на бюджетное финансирование, по словам эксперта, не оправдалась: если раньше был некоторый прирост инвестиций за счет бюджета, то сейчас возникли серьезные сложности с этим источником, и он по сути замещается возможностями тарифного регулирования. «Текущая тарифная политика ("инфляция плюс") продиктована необходимостью. Если мы хотим, чтобы коммунальная сфера не деградировала, а могла рассчитывать на финансовую поддержку через тарифные решения, такие шаги неизбежны»,— сказал “Ъ” Илья Долматов. По его словам, поддержание инфраструктуры — это не только платежка гражданина, но и надежность, качество и бесперебойность ресурсоснабжения, особенно в отопительный период.