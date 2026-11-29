Коммуналке установили пределы
Правительство утвердило размеры повышения платы за ЖКУ в регионах на 2027 год
В зависимости от региона средний индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения с 1 июля 2027 года составит от 7,9% до 20,5% — такие пределы удорожания коммуналки в субъектах РФ утвердило правительство. Повышение тарифов власти связывают с необходимостью увеличения расходов на модернизацию изношенных коммунальных сетей. За обоснованностью повышения тарифов в регионах уже пообещала следить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Распоряжением от 27 ноября правительство утвердило предельные индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги (газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами) на 2027 год по регионам. О том, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2027 года вырастет на 11%, сообщалось еще в сентябре, теперь же установлены соответствующие индексы с учетом условий (в том числе природных) по каждому субъекту РФ. Средние по региону значения индекса варьируются от 7,9% и 8,7% в Ивановской и Магаданской областях до 19,7% в Дагестане и 20,5% в Северной Осетии.
Распоряжением также предусматривается предельно допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов от этого среднего значения. Здесь диапазон — от 2,1% до 20,4%. Например, в Омской области разброс от средней величины может достигать 18,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 16,9%, в Республике Коми — 15%. Самое низкое отклонение, 2,1%, установлено, в частности, для Алтайского и Хабаровского краев.
Согласно прогнозу Минэкономики, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по РФ после роста в 2027 году на 11% в 2028-м увеличится на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%.
Необходимость такого повышения увязывается с наращиванием расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры — планируемый объем инвестиций в сектор ЖКХ на 2027 год, по данным ФАС, составит 200 млрд руб.
Для смягчения роста финансовой нагрузки на граждан правительство разработало меры поддержки, в числе которых льготы для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями, субсидии для семей, тратящих на ЖКХ более 22% дохода. Кроме того, распоряжением от 27 ноября выделены 5,8 млрд руб. на компенсацию до 50% расходов ЖКХ для льготных категорий граждан в 35 регионах.
Учитывая «социальный эффект» от повышения, ФАС 27 ноября уже пообещала проконтролировать установление и соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан. Служба сообщила, что с начала 2026 года уже проведено 198 проверок в этой сфере — общий объем «экономически необоснованных средств, подлежащих исключению» из тарифов, составил 40,25 млрд руб.
Существующие перекосы в регионах признавал и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Выступая 25 ноября на правительственном часе в Госдуме, он отметил, что существуют как «недобранные, так и значительно перегретые тарифы». Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в свою очередь, сообщил тогда о формировании рабочей группы с участием депутатов по вопросам обоснованности тарифов.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сказал “Ъ”, что к повышению тарифов «нужно отнестись осторожно» — в некоторых регионах тарифы уже выросли на 22–24%.
По его мнению, «повышение тарифа не равно модернизации — сначала надо навести порядок в отрасли и понять, куда идут деньги, определить приоритеты дальнейших трат».
Утверждение индексов — следствие последовательного подхода государства к контролю тарифов, возражает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Он напоминает, что существенная индексация стала ответом на политику «инфляция минус», проводившуюся десять лет и имевшую негативные последствия: недофинансирование инфраструктуры, потеря конкурентоспособности заработных плат в коммунальном комплексе и снижение инвестиционной активности. Ставка исключительно на бюджетное финансирование, по словам эксперта, не оправдалась: если раньше был некоторый прирост инвестиций за счет бюджета, то сейчас возникли серьезные сложности с этим источником, и он по сути замещается возможностями тарифного регулирования. «Текущая тарифная политика ("инфляция плюс") продиктована необходимостью. Если мы хотим, чтобы коммунальная сфера не деградировала, а могла рассчитывать на финансовую поддержку через тарифные решения, такие шаги неизбежны»,— сказал “Ъ” Илья Долматов. По его словам, поддержание инфраструктуры — это не только платежка гражданина, но и надежность, качество и бесперебойность ресурсоснабжения, особенно в отопительный период.
Индексация тарифов ЖКХ в 2027 году объективна из-за роста затрат и износа сетей, соглашается руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов,— на модернизацию до 2030 года нужно найти 4,5 трлн руб. Дифференциация индексов по регионам учитывает местные особенности, при этом повышение платы все же может ощутимо ударить по малоимущим семьям, предупреждает эксперт. «Сохранение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций возможно при условии адресной социальной поддержки, контроля ФАС за экономической обоснованностью тарифов и прозрачного расходования инвестиционных средств. Для потребителя результатом индексации в конечном счете должны стать повышение качества коммунальных услуг, снижение аварийности и надежность инженерной инфраструктуры»,— говорит эксперт.