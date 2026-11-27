Главные новости за 27 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Динской районный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За ним признано право на реабилитацию.
С начала года Кубань посетили 16 млн туристов. Основной поток в этом году принимали Сочи — 5,7 млн человек, Геленджик — 3 млн, Анапа — 2,7 млн, Туапсинский муниципальный округ — 1,1 млн.
В результате атаки БПЛА в Новороссийске в 70 квартирах повреждено остекление. Многоквартирный дом, расположенный в Приморском районе города, пострадал 27 ноября.
Объем производства продукции в учреждениях ГУФСИН по Краснодарскому краю за январь—октябрь 2026 года составил 688,3 млн руб. Это на 215,6 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 903,9 млн руб.
Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор бывшей начальнице следственного отдела ОМВД России по Староминскому району Краснодарского края, осужденной за получение взяток от подчиненных. Как выяснил «Ъ-Кубань», речь идет о Наталье Лукьяненко.
Численность жителей Краснодарского края старше трудоспособного возраста в ближайшие 22 года увеличится на 15,43%, или на 213,1 тыс. человек. Такой прогноз приведен в региональной программе «Охрана материнства и детства», утвержденной губернатором Вениамином Кондратьевым.
В Краснодарском крае с 28 ноября по 1 декабря ожидаются сильные осадки, гололед и усиление ветра. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило три контракта на капитальный ремонт 17 участков федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи. На отрезке между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом построят противооползневые сооружения общей протяженностью более 2 км.
Движение мотоциклов в ночное время ограничат на нескольких улицах Краснодара в первом квартале 2027 года. На улицах установят соответствующие знаки. О точных сроках сообщат дополнительно.
Правительство РФ направит более 1,2 млрд руб. до конца 2026 года на опережающее финансирование мероприятий по развитию Новороссийского транспортного узла. Средства выделят из резервного фонда кабмина.