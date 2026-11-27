Сильный снег и гололед ожидаются на Кубани до 1 декабря
В Краснодарском крае с 28 ноября по 1 декабря ожидаются сильные осадки, гололед и усиление ветра. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
По данным экстренного предупреждения, в Краснодаре и других районах края прогнозируются сильный снег, гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение четырех дней — с 28 ноября по 1 декабря включительно.
Жителей и гостей региона предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях. В случае их возникновения необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.