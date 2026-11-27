В течение дня на месте происшествия работают четыре группы сотрудников администрации района. Специалисты обходят квартиры, обследуют помещения и помогают жителям. Прилегающую территорию очищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой. Отмечается, что наиболее серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже.