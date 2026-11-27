В 70 квартирах Новороссийска повреждено остекление после атаки БПЛА
В результате атаки БПЛА в Новороссийске в 70 квартирах повреждено остекление. Многоквартирный дом, расположенный в Приморском районе города, пострадал 27 ноября. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В течение дня на месте происшествия работают четыре группы сотрудников администрации района. Специалисты обходят квартиры, обследуют помещения и помогают жителям. Прилегающую территорию очищают от осколков и мусора, оконные проемы закрывают пленкой. Отмечается, что наиболее серьезные повреждения получила одна из квартир на последнем этаже.
Подачу газа восстановили в двух из четырех подъездов. Специалисты продолжают обследование.
Городские службы также работают на территории поврежденных жилых домов в Широкой Балке.
По данным оперштаба, прием документов для начисления выплат сегодня и в субботу, 28 ноября, будет осуществляться с 09:00 до 18:00 по адресу: территория Цемдолина, ул. Ленина, 84. Телефон для справок: +7 (8617) 26-22-77.