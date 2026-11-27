С начала года объем выпуска продукции в колониях Кубани составил 688,3 млн рублей
Объем производства продукции в учреждениях ГУФСИН по Краснодарскому краю за январь—октябрь 2026 года составил 688,3 млн руб. Это на 215,6 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 903,9 млн руб. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в ведомстве.
По сравнению с десятью месяцами 2024 года объем выпуска сократился на 35,4 млн руб. Тогда учреждения произвели продукции на 723,7 млн руб. В ГУФСИН снижение показателя объяснили уменьшением фактического числа осужденных, отбывающих наказание.
Половина объема производства приходится на легкую промышленность — 50,5%. Еще 23,4% составляют прочие виды производства, 7,8% — изготовление металлоизделий, по 5% — выпуск продуктов питания и продукция выводных объектов. На услуги котельных приходится 3,3%, растениеводство — 2,2%, животноводство — 1,5%, лесную промышленность — 1,4%.