По сравнению с десятью месяцами 2024 года объем выпуска сократился на 35,4 млн руб. Тогда учреждения произвели продукции на 723,7 млн руб. В ГУФСИН снижение показателя объяснили уменьшением фактического числа осужденных, отбывающих наказание.