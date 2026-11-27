Более 1,2 млрд рублей направят на развитие Новороссийского транспортного узла
Правительство РФ направит более 1,2 млрд руб. до конца 2026 года на опережающее финансирование мероприятий по развитию Новороссийского транспортного узла. Средства выделят из резервного фонда кабмина, сообщается на сайте правительства.
Финансирование позволит ускорить строительство тяговой подстанции для электровозов. Ее запуск запланирован на 2028 год, что должно расширить возможности использования железнодорожного транспорта на электрической тяге.
Комплексный проект развития транспортного узла также предусматривает строительство железнодорожных парков, модернизацию станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и прокладку около 50 км новых путей. Эти меры призваны устранить ограничения пропускной способности на подходах к морским портам юга России и увеличить скорость доставки грузов.
Всего до 2030 года на развитие Новороссийского транспортного узла планируется направить почти 70 млрд руб. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог», который входит в национальный проект «Эффективная транспортная система».