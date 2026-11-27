Как выяснил «Ъ—Кубань-Черноморье», речь идет о Наталье Лукьяненко. Староминской районный суд признал ее виновной по двум эпизодам ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и пяти эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Бывшей начальнице назначили два года лишения свободы в колонии общего режима и запретили на два года занимать должности в правоохранительных органах. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.