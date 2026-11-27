Кассация подтвердила приговор экс-начальнице следственного отдела на Кубани
Четвертый кассационный суд оставил без изменения приговор бывшей начальнице следственного отдела ОМВД России по Староминскому району Краснодарского края, осужденной за получение взяток от подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что руководитель подразделения систематически требовала от сотрудников от 1,5 тыс. руб. наличными и на банковскую карту как вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе. Всего сумма взяток составила 216 тыс. руб.
Как выяснил «Ъ—Кубань-Черноморье», речь идет о Наталье Лукьяненко. Староминской районный суд признал ее виновной по двум эпизодам ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и пяти эпизодам ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Бывшей начальнице назначили два года лишения свободы в колонии общего режима и запретили на два года занимать должности в правоохранительных органах. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
В кассационной жалобе защита утверждала, что передача денег не была заранее согласована с каждым из сотрудников, а потому средства следовало считать благодарностью, а не взяткой. Кроме того, адвокат указывал, что деньги тратились на общественные нужды и подарки.
Уголовная коллегия кассационного суда не нашла оснований для пересмотра судебных решений и оставила их без изменения.