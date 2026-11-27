По данным Росстата, на 1 января 2025 года в Краснодарском крае насчитывалось 1,404 млн жителей старше трудоспособного возраста — это 24% от общей численности населения региона (5,842 млн человек). Дополнительные характеристики возрастной структуры приведены в региональной программе по борьбе с сахарным диабетом: доля жителей в возрасте 60 лет и старше составляла 24,2%, а людей старше 65 лет — 17,3%. Средний возраст жителей края за пять лет вырос с 40,4 года в 2020 году до 41 года в 2024-м. Демографическая нагрузка на трудоспособное население в регионе достигла 743 человек нетрудоспособного возраста на тысячу работающих, в том числе 414 человек старших возрастных групп и 329 детей.