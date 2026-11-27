На Кубани через 20 лет число жителей старше трудоспособного возраста увеличится на 213 тыс.
Численность жителей Краснодарского края старше трудоспособного возраста в ближайшие 22 года увеличится на 15,43%, или на 213,1 тыс. человек. Такой прогноз приведен в региональной программе «Охрана материнства и детства», утвержденной губернатором Вениамином Кондратьевым. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Согласно документу, темп ежегодного прироста этой категории населения будет составлять от 0,75 до 1,7%. Увеличение числа пожилых жителей авторы программы связывают с процессом старения населения, который называют закономерным и неизбежным результатом развития человеческой популяции.
В программе отмечается, что старение населения стало следствием успешной борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями благодаря развитию системы здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи. Среди других причин названы улучшение условий труда и повышение качества жизни в целом.
Старение населения включено в перечень основных демографических вызовов Краснодарского края наряду со снижением рождаемости и сокращением численности женщин репродуктивного возраста. В региональной программе эти процессы рассматриваются как факторы, влияющие на демографическую ситуацию в долгосрочной перспективе.
По данным Росстата, на 1 января 2025 года в Краснодарском крае насчитывалось 1,404 млн жителей старше трудоспособного возраста — это 24% от общей численности населения региона (5,842 млн человек). Дополнительные характеристики возрастной структуры приведены в региональной программе по борьбе с сахарным диабетом: доля жителей в возрасте 60 лет и старше составляла 24,2%, а людей старше 65 лет — 17,3%. Средний возраст жителей края за пять лет вырос с 40,4 года в 2020 году до 41 года в 2024-м. Демографическая нагрузка на трудоспособное население в регионе достигла 743 человек нетрудоспособного возраста на тысячу работающих, в том числе 414 человек старших возрастных групп и 329 детей.