По данным ФКУ, противооползневые сооружения предназначены для укрепления склонов и стабилизации дорожного полотна в горной местности. Всего до конца 2028 года учреждение также планирует привести к нормативному состоянию верхний слой дорожной одежды более чем на 500 км федеральных дорог в Краснодарском крае и Адыгее.