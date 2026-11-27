На трассе Джубга—Сочи укрепят от оползней 17 участков
ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило три контракта на капитальный ремонт 17 участков федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи. На отрезке между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом построят противооползневые сооружения общей протяженностью более 2 км. Работы планируется завершить до конца 2028 года.
Подпорные стены возведут на участках трассы с 102-го по 169-й км. Их общая длина составит 2,001 тыс. м. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В октябре ФКУ «Черноморье» заключило еще один контракт на аналогичные работы на семи участках трассы с 52-го по 55-й км между Туапсе и поселком Агой. Там построят подпорные стены общей длиной 357,3 м.
По данным ФКУ, противооползневые сооружения предназначены для укрепления склонов и стабилизации дорожного полотна в горной местности. Всего до конца 2028 года учреждение также планирует привести к нормативному состоянию верхний слой дорожной одежды более чем на 500 км федеральных дорог в Краснодарском крае и Адыгее.