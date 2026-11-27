Ограничения введут на следующих улицах: в Фестивальном микрорайоне — ул. им. Яна Полуяна и ул. им. Атарбекова (на участках от ул. им. Тургенева до ул. им. Ковалева); в Юбилейном микрорайоне — по ул. им. 70-летия Октября (от ул. им. Думенко до проспекта Чекистов) и по проспекту Чекистов (от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Думенко); в Комсомольском микрорайоне — ул. им. Тюляева (от ул. Сормовской до ул. Уральской); в микрорайоне Гидростроителей — ул. им. Игнатова, ул. Трудовой Славы и ул. им. Благоева.