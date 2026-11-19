Главные новости за 19 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В Центральный районный суд Воронежа поступил административный иск городской прокуратуры о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) городского округа Елены Литвинчук в связи с утратой доверия. В обоснование иска указано, что должностным лицом незаконно издавались приказы о выплате премий и материальных поощрений самой себе.
Арбитражный суд Воронежской области отсрочил до 29 января 2027 года исполнение решения по иску подмосковного торговца металлом ООО «Королевский металлоцентр» Владимира Волкова к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). В рамках спора КБХА должно перечислить истцу 136,1 млн руб. задолженности по договорам поставки.
Врио вице-губернатора Белгородской области по внутренней политике назначен бывший председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев. Он приступил к новым обязанностям сегодня, еще до согласования его кандидатуры на эту должность.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по центру Курска. На текущий момент известно о 13 раненых. Среди них восемь женщин, четверо мужчин и ребенок. Пострадали 98 зданий — многоквартирные и частные дома, а также административные здания, включая больницу, суд, библиотеку и другие. Повреждены также 67 автомобилей. Комиссии будут работать несколько дней, включая выходные, чтобы зафиксировать все разрушения.
На третьем заседании Курской областной Думы VIII созыва депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы бюджета планируются на уровне 95,7 млрд руб., расходы — 102,3 млрд руб., а дефицит — 6,6 млрд руб.
Министром сельского хозяйства Липецкой области назначен Никита Кубрак, ранее занимавший должность замначальника управления ветеринарии региона. Он приступит к новым обязанностям 20 ноября.
ПАО СЗ «Орелстрой» (входит в ОДСК Александра Рогачева и является крупнейшим застройщиком Орловской области) в период с января по сентябрь 2026 года получило 76,6 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатель за аналогичный период составлял 245,4 млн руб. Снижение составило 68,8%.
Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» повторно объявило конкурсы на комплексный ремонт двух участков автодороги Тамбов — Пенза общей протяженностью почти 43 км. Как и ранее, совокупная начальная цена контрактов составляет 2,1 млрд руб. Кроме того, заказчик объявил отдельный конкурс на ремонт участка дороги Тамбов — Шацк, оценив работы в 851,3 млн руб. Общая стоимость трех подрядов превышает 2,9 млрд руб.
В Тамбове бывшего руководителя местного ООО «Спецуниверсал» признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 126 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Октябрьский райсуд облцентра назначил ему штраф в размере 450 тыс. руб.