Воронежскому КБХА дали отсрочку по спору с поставщиком металла из-за долгов на 2,1 млрд рублей
В Воронеже суд отсрочил КБХА выплату долга в 136,1 млн рублей до 2027 года
Арбитражный суд Воронежской области отсрочил до 29 января 2027 года исполнение решения по иску подмосковного торговца металлом ООО «Королевский металлоцентр» Владимира Волкова к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). В рамках спора КБХА должно перечислить истцу 136,1 млн руб. задолженности по договорам поставки. Принимая решение об отсрочке, арбитраж учел кредиторскую задолженность ответчика в размере 2,1 млрд руб. (по данным на 7 мая). Это следует из опубликованного определения.
В обоснование просьбы о предоставлении отсрочки представители КБХА указывали на то, что с конца 2024 года на предприятии сложилась « кризисная ситуация, обусловленная нарушением стабильной производственно-хозяйственной деятельности с невозможностью обеспечивать обслуживание кредиторской задолженности». По словам представителей завода, к 2025 году объем последней стал критическим, ситуация усугубилась невозможностью погашения из средств от исполнения госконтрактов.
«В условиях невозможности единомоментного погашения задолженности увеличилось количество направляемых кредиторами в арбитражные суды исков о взыскании задолженности, по результатам рассмотрения которых судебные акты предъявляются взыскателями к исполнению в рамках сводного исполнительного производства. Наложение ограничений на счета предприятия негативно влияет на исполнение государственных контрактов и подрывает обороноспособность государства»,— отмечали в КБХА, уточняя, что, по данным на 7 мая 2026 года, в свободное исполнительное производство включено порядка 840 млн руб.
На предприятии разработали антикризисный план для недопущения банкротства организации и срыва сроков исполнения госконтрактов. Как ранее рассказывали «Ъ-Черноземье» представители КБХА, он реализуется с 2025 года и, в частности, выражается в системной работе с кредиторами, пополнении контрактной базы, оптимизации бизнес-процессов и внутренних структурных реформах.
ООО «Королевский металлоцентр» обратилось с иском к КБХА в октябре 2025 года. Изначально организация требовала взыскать в ее пользу 152,8 млн руб., однако впоследствии уточнила сумму заявления до 136,1 млн руб. В феврале 2026 года Арбитражный суд Воронежской области принял решение в пользу истца. В мае воронежский завод попросил об отсрочке его исполнения.
В начале ноября Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал воронежскому ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» в жалобе по разбирательству с КБХА. Оспоренное определение Арбитражного суда Воронежской области предоставило заводу отсрочку до 29 января 2027 года в оплате задолженности перед истцом на 101 млн руб.