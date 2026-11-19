В обоснование просьбы о предоставлении отсрочки представители КБХА указывали на то, что с конца 2024 года на предприятии сложилась « кризисная ситуация, обусловленная нарушением стабильной производственно-хозяйственной деятельности с невозможностью обеспечивать обслуживание кредиторской задолженности». По словам представителей завода, к 2025 году объем последней стал критическим, ситуация усугубилась невозможностью погашения из средств от исполнения госконтрактов.