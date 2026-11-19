«Тамбовавтодор» объявил торги на ремонт трех дорог за 3 млрд рублей
Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» повторно объявило конкурсы на комплексный ремонт двух участков автодороги Тамбов — Пенза общей протяженностью почти 43 км. Как и ранее, совокупная начальная цена контрактов составляет 2,1 млрд руб. Кроме того, заказчик объявил отдельный конкурс на ремонт участка дороги Тамбов — Шацк, оценив работы в 851,3 млн руб. Общая стоимость трех подрядов превышает 2,9 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Начальная цена контракта на ремонт участка дороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский с 25-го по 45,2-й км составляет 1 млрд руб. Работы на этом отрезке планируется завершить до 30 сентября 2028 года. Ремонт участка с 55-го по 77,75-й км оценен в 1 млрд руб., срок его выполнения — до 30 сентября 2027-го. Подрядчикам предстоит восстановить дорожное полотно, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать примыкания, съезды и заездные карманы, укрепить обочины и заменить дорожные знаки.
Еще один конкурс объявлен на ремонт автомобильной дороги Тамбов — Шацк на участке с 62,3-го по 80,539-й км. До 30 сентября 2027-го подрядчику предстоит выполнить демонтажные, бетонные, гидроизоляционные, земляные и монтажные работы, отремонтировать дорожное покрытие, укрепить обочины и выполнить дорожное обустройство.
Заявки на все три конкурса принимаются до 7 декабря. Итоги торгов планируется подвести 10 декабря. Все контракты будут финансироваться за счет бюджета Тамбовской области.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовавтодор» отменил два конкурса на ремонт этих же участков автодороги Тамбов — Пенза. Процедуры были аннулированы по решению заказчика до подведения итогов.