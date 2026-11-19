Начальная цена контракта на ремонт участка дороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский с 25-го по 45,2-й км составляет 1 млрд руб. Работы на этом отрезке планируется завершить до 30 сентября 2028 года. Ремонт участка с 55-го по 77,75-й км оценен в 1 млрд руб., срок его выполнения — до 30 сентября 2027-го. Подрядчикам предстоит восстановить дорожное полотно, уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтировать примыкания, съезды и заездные карманы, укрепить обочины и заменить дорожные знаки.