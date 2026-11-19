В августе 2023-го управление ФНС по Тамбовской области подало банкротный иск к компании из-за долга на 348,4 млн руб. В сентябре заявление было принято к производству. Согласно картотеке арбитражных дел, в марте 2025-го общество признали банкротом по упрощенной процедуре, применяемой к отсутствующему должнику. Конкурсным управляющим назначили Дениса Молчанова. В конце того же года дело закрыли из-за того, что ни у застройщика, ни у заявителя не было средств на финансирование процедуры. Задолженность к тому моменту выросла до 400,2 млн руб.