Экс-главу тамбовского застройщика осудили за неуплату 126 млн рублей налогов
По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецуниверсал» было зарегистрировано в Тамбове в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Конкурсным управляющим является Денис Молчанов. 60% компании принадлежит Александру Болоткину, 40% — самому обществу. В 2023 году выручка компании составила 112 млн руб., что на 79,6% меньше по сравнению с 2022-м, когда выручка достигала 550 млн руб. Чистую прибыль в 2022 году общество получило 9,7 млн руб., а по итогам 2023 года был зафиксирован убыток — 1,5 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.
В августе 2023-го управление ФНС по Тамбовской области подало банкротный иск к компании из-за долга на 348,4 млн руб. В сентябре заявление было принято к производству. Согласно картотеке арбитражных дел, в марте 2025-го общество признали банкротом по упрощенной процедуре, применяемой к отсутствующему должнику. Конкурсным управляющим назначили Дениса Молчанова. В конце того же года дело закрыли из-за того, что ни у застройщика, ни у заявителя не было средств на финансирование процедуры. Задолженность к тому моменту выросла до 400,2 млн руб.