Кушнер заявил о сближении позиций США и «коалиции желающих» на встрече в Берлине
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что встреча с участниками «коалиции желающих» в Берлине стала полезной для выстраивания общей позиции по украинскому вопросу. Об этом господин Кушнер сказал на пресс-конференции после переговоров.
«Я думаю, что мы добились дальнейшего прогресса. Я думаю, что наши позиции стали намного ближе, проясняются детали. И это крайне важно перед следующим раундом переговоров»,— сказал господин Кушнер (трансляция велась на Sky News). Он добавил, что США не будут заключать какие-либо договоренности по украинскому конфликту, не учитывая мнение европейских стран и Украины.
Джаред Кушнер отметил единство Европы и пообещал донести ее позицию до российской делегации. По его словам, американские переговорщики уже доложили о встрече президенту США Дональду Трампу.
Сегодня Джаред Кушнер прибыл в Берлин вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом для участия в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По данным Politico, ко встрече после саммита АТЭС подключился Дональд Трамп. Однако, по данным издания, он выразил недовольство политикой Европы относительно финансовой помощи Украине.